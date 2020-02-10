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10.02.20 12:42

Директор підприємства підозрюється в заволодінні 6,2 млн грн, виділених на будівництво казарм для військовослужбовців, - Офіс Генпрокурора

Повідомлено про підозру директору одного з комерційних підприємств у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах та службовому підробленні (ч. 5 ст.191, ч. 2 ст. 366 КК України).

Директор підприємства підозрюється в заволодінні 6,2 млн грн, виділених на будівництво казарм для військовослужбовців, - Офіс Генпрокурора

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, вказана особа підозрюється у внесенні до актів приймання виконаних будівельних робіт завідомо недостовірних відомостей, шляхом завищення обсягів виконаних робіт та використаних матеріалів на будівництво трьох казарм для військовослужбовців на території Волинської області.

Слідство вважає, що внаслідок цього підприємець заволодів бюджетними коштами у сумі понад 6,2 млн грн.

Також під час розслідування цього кримінального провадження повідомлено про підозру у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України) інженеру з технічного нагляду, який безпідставно засвідчив обсяги та якість виконаних робіт.

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Наразі у кримінальному провадженні перевіряється причетність до вчинення злочинів інших службових осіб. За результатами слідчих дій будуть прийняті відповідні процесуальні рішення.

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