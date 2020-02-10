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10.02.20 13:04

Пєсков про обмін послами: Розмови між Москвою і Києвом не було

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що між Москвою і Києвом все ще не було розмови про можливість обміну послами.

Пєсков про обмін послами: Розмови між Москвою і Києвом не було

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Газета.Ru".

Представник Кремля зазначив, що поки рано говорити про кандидатури, зазначивши, що між главами двох країн існує певний контакт.

Пєсков також додав, що готовність обміну дипломатами декларується російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим.

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Нагадаємо, в понеділок, 10 лютого, Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що РФ буде не проти повернення свого посла до Києва, а Україна може повернути свого посла в Москву. Своєю чергою в МЗС України заявили, що українська сторона поки не має наміру призначати свого посла в РФ.

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