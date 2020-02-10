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10.02.20 13:10

Мін'юст просить Окружний адмінсуд анулювати реєстрацію 35 політичних партій

В Окружний адміністративний суд Києва надійшло 35 позовів від Міністерства юстиції України щодо анулювання реєстраційних свідоцтв кількох політичних партій.

Мін'юст просить Окружний адмінсуд анулювати реєстрацію 35 політичних партій

Про це повідомляє пресслужба ОАСК, передає Цензор.НЕТ.

"Позивач вважає, що наявні правові підстави для звернення з позовом до суду про анулювання реєстраційного свідоцтва, оскільки відповідач - політична партія, не висувала своїх кандидатів на виборах Президента України та виборах народних депутатів протягом десяти років", - сказано в повідомленні.

Так, до Окружного адміністративного суду міста Києва надійшло 35 відповідних позовів. Серед відповідачів, зокрема, зазначені політичні партії "Трудова Україна", "Організація Українських Націоналістів", "Громадянська "Партія Пора", "Соціал-демократична партія України", "Блок опозиційних сил" та інші.

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"Зараз судом вирішуються питання відкриття виробництв за цими адміністративними позовами", - додали в суді.

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