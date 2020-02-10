Мін'юст просить Окружний адмінсуд анулювати реєстрацію 35 політичних партій

Про це повідомляє пресслужба ОАСК, передає Цензор.НЕТ.

"Позивач вважає, що наявні правові підстави для звернення з позовом до суду про анулювання реєстраційного свідоцтва, оскільки відповідач - політична партія, не висувала своїх кандидатів на виборах Президента України та виборах народних депутатів протягом десяти років", - сказано в повідомленні.

Так, до Окружного адміністративного суду міста Києва надійшло 35 відповідних позовів. Серед відповідачів, зокрема, зазначені політичні партії "Трудова Україна", "Організація Українських Націоналістів", "Громадянська "Партія Пора", "Соціал-демократична партія України", "Блок опозиційних сил" та інші.

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"Зараз судом вирішуються питання відкриття виробництв за цими адміністративними позовами", - додали в суді.