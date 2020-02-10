Україна евакуює своїх громадян з китайської провінції Хубей 11 лютого, - посольство

Про це йдеться в повідомленні посольства України в Китаї, передає Цензор.НЕТ.

"У зв'язку зі стрімким поширенням територією провінції Хубей небезпечного коронавірусу (2019-nCoV), уряд України ухвалив рішення про евакуацію громадян України зі згаданої провінції, в якій запроваджено карантин, в Україну", - повідомило посольство.

З цією метою 11 лютого за українцями в китайський Ухань вирушить спеціальний чартерний рейс.

Громадян України, яких внесли до списку на евакуацію, просять підготувати паспорти, документи, що дають право на перебування на території Китаю, а також документи дітей.

Також українців просять залишатися на постійному зв'язку, бути готовими до можливого нічного переміщення, чекати дзвінків посольства і повідомлень у групі "Embassy - EVACUATION" у мобільному додатку Wechat.

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