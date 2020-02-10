На круїзному лайнері Diamond Princess коронавірус виявили у другого українця, - ЦГЗ (оновлено)

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це пише NHK.

Разом з тим, повідомляється про 66 нових випадків зараження коронавірусом.

Станом на 10 лютого загальна кількість інфікованих на борту лайнера - 136.

"Серед 66 нових заражених 10 лютого: 45 - японці, 11 - американці, 4 - австралійці, 3 - філіппінці. Один канадець, один британець і один українець", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Україна евакуює своїх громадян з китайської провінції Хубей 11 лютого, - посольство

Пізніше в пресслужбі Центру громадського здоров'я МОЗ України підтвердили інформацію про те, що ще один українець заразився коронавірусом на круїзному лайнері Diamond Princess.

"Станом на 10 лютого отримані результати досліджень усіх 439 зразків, що дало змогу виявити 135 осіб, інфікованих вірусом 2019 nCoV. Зокрема, захворіли двоє громадян України.

Зараз українці зняті з лайнера і перевезені в японську лікарню столичного регіону. Там вони перебуватимуть в ізоляції під відповідним медичним наглядом не менше 14 днів", - сказано в повідомленні.

У відомстві зазначили, що Міністерство охорони здоров'я, праці та соціального забезпечення Японії проводить другий раунд відбору зразків серед пасажирів і членів екіпажу, хто тісно контактував з нововиявленими хворими особами і тими, у кого виникли характерні симптоми.

Як повідомлялося, за даними українського МЗС, на судні Diamond Princess перебуває 25 громадян України - всі члени екіпажу. Всього на судні 3 тис. 700 осіб з 56 країн світу, з яких 2 тис. 700 - пасажири.

З 4 лютого за наказом МОЗ Японії після виявлення хворого, у якого було діагностовано коронавірусну інфекцію 2019 nCoV, лайнер стоїть на карантині. Лікарі обстежують пасажирів і членів екіпажу. Карантин триватиме до 19 лютого. 9 лютого стало відомо, що на круїзному судні виявлено інфікованого коронавірусом українця. За даними МЗС, він буде перебувати в японській лікарні щонайменше два тижні.

Також читайте: Його лікують, він забезпечений усім необхідним. Видимих ознак, симптомів у нього немає, - посольство в Японії про стан українця, який заразився коронавірусом