На заході України шквальний вітер призвів до перебоїв у залізничному сполученні, - "Укрзалізниця". ФОТО

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці" у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Шквальний вітер повалив дерева та пошкодив елементи залізничної інфраструктури на станції Верхнє Синьовидне, перегонах Самбір - Дубляни - Дрогобич, Любінь Великий - Комарно - Коропуж, Персенківка - Старе Село", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що "УЗ" працює над ліквідацією наслідків негоди, що спричинила затримку в русі пасажирських поїздів № 357 Київ – Рахів, № 146 Ужгород – Львів, а також кількох приміських поїздів.

"Просимо вибачення за тимчасові незручності та закликаємо уважно слухати оголошення на вокзалах щодо можливих змін у розкладі руху поїздів", - йдеться в повідомленні.

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