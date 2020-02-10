Приватизація "Нафтогазу" в нинішньому вигляді неможлива, як і вихід компанії на IPO, - Герус

Він зокрема нагадав на своїй сторінці у фейсбуці, що після відділення від НАК діяльності з транспортування природного газу, за нею залишається діяльність із зберігання газу в підземних сховищах (ПСГ), передає Цензор.НЕТ.

"Нещодавно ухвалений нами закон говорить, що підземні газові сховища можуть бути тільки у власності компанії, 100% корпоративних прав якої належить державі", - написав Герус.

"Тому в нинішньому вигляді "Нафтогаз" не може бути ні приватизований, ні навіть виведений на IPO. Щоб це стало можливо за законом,"Нафтогаз" повинен передати іншій державній компанії свої підземні газосховища, що є малоймовірним", - додав Герус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Після анбандлінгу нічого не заважає "Нафтогаз" приватизувати, він коштує масу грошей", - Коболєв

Як повідомлялося, глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що на цей момент нічого не заважає приватизації "Нафтогазу".