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10.02.20 14:17

Ситуація з коронавірусом ще не досягла піка, - ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що епідемія китайського коронавірусу ще не досягла свого піка.

Ситуація з коронавірусом ще не досягла піка, - ВООЗ

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомило в понеділок агентство Bloomberg.

"Головна ознака полягає в тому, щоб побачити, що цифри (кількість інфікованих. – Ред.) досягають піка, а потім знижуються навіть після інкубаційного періоду. Ми поки що не на цій стадії", - заявив представник ВООЗ у Китаї Ґауден Галеа.

"На цьому етапі абсолютно неможливо дійти висновку про те, що стримування (поширення вірусу. - Ред.) спрацювало", - додав він, говорячи про рішення Китаю ізолювати Ухань і прилеглі до нього міста.

Водночас Галеа зазначив, що минулого тижня протягом кількох днів спостерігався спад кількості нових заражених та імовірних випадків захворювання в провінції Хубей та її столиці Ухані. Це, за його словами, може дозволити "зітхнути з полегшенням".

"Ми раді бачити, що цифри йдуть вниз, а не зростають", - додав Галеа.

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