Епідемія коронавірусу: 13 лютого в Брюсселі відбудеться надзвичайна нарада міністрів охорони здоров'я країн ЄС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Оскільки спалах коронавірусу вражає дедалі більше країн, нашим головним завданням мають бути координація та співпраця. Зараз настав час об'єднати зусилля, щоб зупинити цю епідемію. Вкрай важливо, щоб уся міжнародна спільнота зосередилася на зусиллях щодо забезпечення готовності і реагування на боротьбу з коронавірусом, з огляду на міжнародну солідарність", - заявив єврокомісар у понеділок у Брюсселі, відвідуючи Координаційний центр ЄС з реагування на надзвичайні ситуації.

Він зазначив, що Європейська комісія продовжує працювати на всіх фронтах для боротьби зі спалахом коронавірусу.

Офіційний представник ЄК Стефан де Кеерсмекер підтвердив на брифінгу, що 13 лютого в Брюсселі відбудеться надзвичайна нарада міністрів охорони здоров'я країн ЄС для обговорення епідемії коронавірусу.

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Єврокомісія при цьому повідомляє, що в неділю 95 громадян ЄС були репатрійовані з м. Ухань завдяки рейсу Великої Британії. У комюніке йдеться, що ЄК бере участь через механізм цивільного захисту Євросоюзу у фінансуванні витрат на транспортування громадян ЄС зі Сполученого Королівства до відповідних країни (Австрії, Бельгії, Данії, Франції, Німеччини, Греції, Ірландії, Італії, Люксембургу, Нідерландів, Румунії та Швеції).

ЄК зазначає, що після активації наприкінці січня з ініціативи Франції механізму цивільного захисту ЄС 558 осіб, включно із 447 громадян ЄС, вже прилетіли з району Ухань трьома рейсами, які були профінансовані ЄС.

Координаційний центр ЄС з реагування на надзвичайні ситуації підтримує зв'язок з усіма державами-членами союзу, щоб полегшити доставку необхідних засобів індивідуального захисту в Китай на додаток до 12 тонн, уже виділених державами-членами 1 лютого як негайна реакція. ЄС також оголосив 31 січня 2020 року про виділення 10 млн євро в межах своєї програми досліджень та інновацій Horizon 2020 для підтримки досліджень нового коронавірусу.