Комітет ВР з нацбезпеки цього тижня розгляне Держоборонзамовлення на 2020 рік. Головний пріоритет - інтереси тих, хто зараз веде бій за Україну, - нардеп від "СН" Копитін

Як інформує на сторінці в мережі Facebook головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, про це повідомив нардеп від "Слуги народу", голова підкомітету з питань оборонної промисловості і технічної модернізації Ігор Копитін.

"Комітет з оборони цього тижня розгляне Державне оборонне замовлення на 2020 рік. Ми уважно проаналізуємо кожну статтю витрат, вивчимо критичну інформацію в ЗМІ", - заявив Копитін.

За його словами, необхідно вирішити 3 ключові завдання: "Забезпечити найнеобхіднішою бойовою технікою наші війська на передовій, наш головний пріоритет - інтереси тих, хто зараз веде бій за Україну. Моє переконання - нова техніка потрібна насамперед комбатам і ротним, які безпосередньо ведуть бойові дії".

Також державне замовлення мають отримати українські підприємства, які розвивають сучасні технології в Україні, до того ж як державні, так і приватні підприємства, там, де збережені інженерні кадри і є сучасні проєкти.

"Ми маємо провести аудит - що і як фінансується в Держоборонзамовленні, за якими програмами йшли гроші, наскільки обґрунтоване і відповідає сучасним викликам наше оборонне планування? На мій погляд, Держоборонзамовлення насамперед має спиратися на думку солдатів і офіцерів, тих, хто воює, і на думку інженерів, технологів, працівників, тих, завдяки кому наша військова промисловість ще жива", - зазначив Копитін.

"Зі свого боку зроблю все можливе, щоб комітет з оборони став майданчиком для аналізу та обміну експертними думками, щоб була максимально можлива прозорість у роботі", - підсумував він.

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