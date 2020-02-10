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10.02.20 14:44

Зеленський підписав закон про посилення захисту осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп під час містобудування

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" щодо посилення захисту осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення під час здійснення містобудівної діяльності" № 473-IX, який Верховна Рада України ухвалила 16 січня 2020 року.

Зеленський підписав закон про посилення захисту осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп під час містобудування

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Закон дає визначення понять "маломобільні групи населення" та "засоби безперешкодного доступу до об’єктів" і передбачає здійснення конкретних заходів, що дозволяють пристосувати житло та навколишнє середовище до потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення при здійсненні містобудівної діяльності.

Згідно з законом, облаштування засобів безперешкодного доступу до об'єктів житлово-комунального та громадського призначення, зокрема до під'їздів та / або квартир у житлових будинках, осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення може здійснюватися за відсутності документа, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою.

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Документ набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

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