За фактом "паспортизації" українців на окупованій Луганщині розпочато кримінальне провадження, - Офіс Генпрокурора

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"Відповідно до матеріалів СБУ, перші особи адміністрації "ЛНР", що контролюється Російською Федерацією, проводять насильницьку політику щодо примусового отримання громадянами України на тимчасово окупованій території Луганської області так званих паспортів громадянина "ЛНР".

Зазначені дії мають саме примусовий характер та всупереч вимогам ст. 52 Женевської конвенціії про захист цивільного населення під час війни від 12.08.1949 та ст. 75 Додаткового протоколу від 08.06.1977 (Протокол І) ведуть до порушення конституційних прав та свобод громадян України на тимчасово окупованій території Луганської області.

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Офіс Генерального прокурора контролює хід досудового розслідування. За попередніми даними Офісу, паспорти "ЛНР", ймовірно, отримали понад 200 тис осіб.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін 24 квітня 2019 року підписав указ, що дає жителям окремих районів Донецької та Луганської областей України право отримати громадянство РФ у спрощеному порядку. 1 травня Путін видав новий указ, що спрощує порядок отримання громадянства РФ для українців, які проживали в Криму і на Донбасі до весни 2014 року.

За даними МВС РФ, протягом 2019 року російські паспорти отримали 227 тисяч українців з окупованого Донбасу.