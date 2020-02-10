ОДА отримають 7,5 млрд на будівництво і ремонт інфраструктури, - радник прем'єра Голик

Про це повідомив радник прем'єр-міністра України Юрій Голик.

Як зазначив радник прем'єра, за помісячним розписом 2,2 млрд грн з них будуть в ОДА вже у квітні. У тих ОДА, які пройдуть всі необхідні для цього процедури.

"Станом на сьогодні, із 7,5 млрд грн на цей рік, в Міністерство регіонального розвитку, яке і є розпорядником по ГФРР, надійшло заявок від ОДА на 33% від цієї суми. Саме той випадок, коли гроші є. Але має бути менеджмент, щоб вони використовувалися", - підкреслив радник прем'єр-міністра.

Також, як повідомив Голик, ще один інструмент - 2,2 млрд грн вже у квітні можуть потрапити приватним компаніям.

"Це - робочі місця, податки, в тому числі до місцевих бюджетів, і нова інфраструктура", - заявив він.

Як раніше повідомив Юрій Голик, в найближчі місяці в рамках програми "Велике будівництво" будуть відкриті дві сучасні школи в Вишневому і Українці. Кабінет Міністрів за дорученням Президента працює над реалізацією програми, що отримала неформальну назву "Велике будівництво". Планується, що в 2020 році буде відкрито 100 нових шкіл, 100 нових дитячих садочків і стадіонів. Крім того, буде відремонтовано понад 6 000 км доріг.