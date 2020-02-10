Телеграм-канали самі скоро "лопнуть", блокувати месенджер в Україні ніхто не буде, - нардеп від СН Потураєв

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Фокусу" заявив нардеп від партії "Слуга народу" Микита Потураєв.

За його словами, закривати телеграм-канали не збираються.

"По-перше, вони самі скоро лопнуть, як лопнули російські. Мода прийшла - мода піде. Це як виробництво джина у Великій Британії в XVIII столітті. Тоді було багато шуму через те, що нація спивається і ось-ось зіп’ється остаточно. А потім спиртне соціалізували. Так само буде з телеграм-каналами. Врешті-решт вони соціалізуються. Або будуть виробляти якісний контент, або стихнуть. Не підемо ж ми в українські суди вимагати, щоб провайдери заблокували телеграм. Це просто нерозумно", - зазначив Потураєв.

Він заявив, що коли закон "Про медіа" ухвалять, держава напише листа братам Дуровим у Лондон і попросить їх показати, хто у телеграм-каналів бенефіціар.

"Нам же неважливо, хто пише тексти. Важливо, хто гроші дає. Дурови нам скажуть: "Ні, ми не хочемо вам допомагати" або проігнорують нас. Тоді наш представник поїде до Великої Британії і звернеться до Високого суду Лондона з проханням примусити телеграм виконати вимоги українського законодавства. От і все. А далі нехай працюють - жодних проблем", - додав Потураєв.

Нагадаємо, раніше заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомила, що новий законопроєкт про медіа може допомогти врегулювати діяльність анонімних Telegram-каналів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Телеграм-канали вбивають журналістську професію, - Єрмак закликає ЗМІ критично ставитися до інформації, що публікується в месенджері