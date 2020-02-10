У Києві на карантин закрили 251 школу, - КМДА

Про це заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт КМДА.

За словами Поворозника, освітній процес призупинено в 251 школі повністю і в 34 школах частково.

"Водночас у 10 навчальних закладах відновлено освітній процес", - зазначив він.

За його словами, керівники навчальних закладів мають право повністю або покласово призупиняти навчальний процес за відсутності 20% від загальної кількості учнів через захворювання на грип та ГРВІ.

Поворозник повідомив, що в столиці за 6-й тиждень 2020 року зареєстровано 15 210 хворих на грип та ГРВІ. Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні, який не потребує вжиття додаткових заходів, і є нижчим від базової лінії на 32,9%.

"Загалом у столиці спостерігається зростання захворюваності на грип та ГРВІ на 10,5% порівняно з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок як дорослого, так і дитячого населення. Так, дітей захворіло 9 802 (зростання на 7,4%), дорослих – 5408 осіб (зростання на 16,6%)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в структурі захворюваності діти становлять 64,4%, а на попередньому тижні – 66,3%. Серед школярів захворюваність зросла на 15,7% – зареєстровано 4849 випадків.

"До медичних закладів за 5-й тиждень госпіталізовано 302 особи, із них 218 – дітей. З початку епідемічного сезону у щеплювальних кабінетах приватних клінік і комунальних закладів охорони здоров’я вакцинацією проти грипу охоплено 51 383 особи", - сказав Поворозник.

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