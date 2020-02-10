Відмова від карантину буде підставою для відмови в евакуації з Китаю, - ЦГЗ

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив в.о. генерального директора Центру громадського здоров'я МОЗ України Ігор Кузін на брифінгу.

Кузін зазначив, що зараз розроблена форма інформованої згоди, яку вже через канали Міністерства закордонних справ було доведено до українців, які планують таку евакуацію.

"Людині може бути відмовлено у вильоті, якщо вона не дає згоди на проведення протиепідемічних або профілактичних заходів. Це є механізмом впливу на тих осіб, які планують евакуацію в Україну", - заявив він.

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За його словами, поки всі охочі таку форму готові підписати і вони погоджуються на карантин.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 51 людина, серед яких одна дитина, підписали згоду на евакуацію і перебування на карантині.