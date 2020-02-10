Важливо не програти у війні з дезінформацією, яку подає РФ, - Пристайко про протидію російській пропаганді в Італії

Про це Пристайко заявив на пресконференції з італійським колегою Луїджі ді Майо в Римі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Відповідаючи на запитання, чи планує Україна якісь кроки для поліпшення української інформаційної політики в Італії, оскільки в цій країні працюють прокремлівські журналісти та політологи, які впливають на громадську думку (водночас сьогодні в Римі немає представників українських державних ЗМІ, а в Києві немає кореспондентів італійських ЗМІ, які працювали б на постійній основі), Пристайко відповів, що це питання "делікатне", оскільки, з одного боку, ЗМІ повинні регулюватися ринком і самі вміти "завойовувати серця та голови", але з іншого, він визнав, що дійсно важливо "не програти у війні з чітким, твердим, не завжди правдивим сигналом, який подається Російською Федерацією. І це не тільки в Італії".

Глава МЗС України додав, що в уряді усвідомлюють необхідність "чіткої і жорсткої інформаційної політики та застосування сучасних європейських підходів" й працюють над цим. Він пообіцяв, що уряд розширюватиме мережу українських представництв та інформаційних агентств.

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"Ми намагаємося працювати креативно і в Україні для того, щоб інформувати людей про те, що відбувається. Одним із наших підходів є максимальне поширення інформації, максимальний доступ до інформаційних ресурсів. Ми працюємо і над фінансовою допомогою, щоб більше з’явилось каналів, більше представників за кордоном, для того, аби донести правду про те, що ми робимо. Робиться багато, але про це не всі знають, як в Україні, так і за кордоном", — сказав Пристайко.

Зазначимо, що під час прес-конференції глава МЗС Італії наголосив на незмінній підтримці Римом територіальної цілісності України. Ді Майо заявив, що Італія підтримує вирішення цього питання виключно дипломатичним шляхом на основі Мінських угод.

Нагадаємо, 7-8 лютого з візитом в Італію приїжджав президент Володимир Зеленський. Під час переговорів з італійською владою він, зокрема, порушував питання засудженого в Італії українського нацгвардійця Віталія Марківа.