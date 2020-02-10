Будемо вимагати переходу всіх ключових постачальників Міноборони на систему контролю якості ІSО 9001, - Загороднюк

Про це повідомив міністр оборони України Андрій Загороднюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

Загороднюк пояснив, що стара система покладала велику частину відповідальності на військове представництво, на представника замовника, ніж на відділи технічного контролю, служби якості виробника, що нелогічно.

"Спочатку має бути відповідальність виробника, ми маємо проходити аудит системи виробника, дивитися, наскільки він готовий виробляти якісну продукцію, наскільки у нього працюють системи, процеси налагоджені. ІSО - це не панацея, але це правильні рамки для того, щоб вибудувати цю систему. Інакше не буває. За цим стоїть служба замовника, яка просто робить вибірковий контроль", - сказав міністр.

Читайте також: Міноборони призупинило прийом бракованих БТР-4Е

Як приклад Загороднюк навів ситуацію з дефектами, які були виявлені на БТР-4Е - це недосконалість системи управління контролю якості.

"Там не було умислу, ми не бачимо його і зараз. Точно його не було в керівництві "Укроборонпрому". Але це могло бути просто питання до якості продукції. БТР-4Е потім випробовували, і процес триває. У нас немає даних, що там щось більше, ніж технічна складова. Ми ще працюємо. Найближчим часом ми вже будемо знати про причини більше.

Чи була там корупційна складова, чи ні, це зараз з'ясовують правоохоронні органи. Є матеріали, які ми їм передали", - розповів міністр.

Він зазначив, що всі претензії до БТРів, що звучали в пресі, були в "воєнприйомці".

"Хоча "воєнприйомка"- це служба замовника. А насамперед відповідати повинно було саме виробництво. В світі у всій промисловій продукції саме так", - підкреслив Загороднюк.