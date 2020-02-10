Підозрюваного в участі в "самообороні Криму" Антонова відпустили під заставу в 164 тисячі гривень, - прокуратура АРК

Про це Крим.Реалії 10 лютого повідомила прессекретарка Прокуратури Автономної Республіки Крим Катерина Діденко, передає Цензор.НЕТ.

"Херсонський міський суд обрав підозрюваному запобіжний захід з альтернативою внесення застави в сумі 164 тисячі гривень. У п'ятницю (7 лютого. - Ред.), адвокат вніс всю суму застави", - сказала Діденко.

За її словами, Антонова відпустили з-під арешту вже в п'ятницю і зараз він перебуває в Херсоні.

Цю інформацію російським ЗМІ також повідомив підконтрольний Росії омбудсмен Севастополя Павло Буцай. Крим.Реалії намагаються зв'язатися з адвокатом Антонова для з'ясування подальших планів Антонова щодо участі в судових засідання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія утримує кримчан-політв'язнів у неналежних умовах, - Денісова

Нагадаємо, севастопольця Івана Антонова, якого підозрюють в участі в "самообороні Криму", затримали на українському пункті пропуску "Чонгар" при спробі перетнути адмінмежу.

За даними СБУ, Антонов брав участь у захопленні штабу ВМС України в Севастополі в 2014 році.

9 січня Херсонський міський суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Адвокат Антонова Оксана Ілянда в коментарі Крим.Реалії повідомила, що сторона захисту має намір оскаржити рішення Херсонського міського суду щодо арешту.

6 лютого Херсонський апеляційний суд залишив під арештом підозрюваного в участі в "самообороні Криму" Івана Антонова.