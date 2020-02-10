Телеканалу "ATR" заблокували фінансування

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт телеканалу.

"Першому кримськотатарському телеканалу ATR вкотре заблокували фінансування, незважаючи на те, що держава виділила 50 млн грн на фінансування каналу в 2020 році", - йдеться в повідомленні.

У 2019 році держава перерахувала на рахунок телеканалу 15 млн грн держпідтримки 28 грудня - коли всі банки були закриті і ніякі операції не можна було провести. ATR, відповідно до закону, змушений був повернути ці гроші державі.

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Зазначається, що в 2020 році з держбюджету України на фінансування телеканалу виділено 50 млн грн. Частина цих грошей прийшла на рахунок ATR, але їх заблокувало казначейство.

Нагадаємо, раніше власник телеканалу Ленур Іслямов повідомив, що ATR перебуває на межі закриття.