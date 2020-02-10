Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
10.02.20 17:39

СБУ запобігла привласненню газу за підробленими документами на суму 250 млн грн

Служба безпеки України припинила незаконну схему привласнення природного газу, який був у розпорядженні Міністерства фінансів і був призначений для підприємств бюджетної сфери.

СБУ запобігла привласненню газу за підробленими документами на суму 250 млн грн

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Оперативники Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ встановили, що зловмисники використовували підроблені документи, нібито підписані одним із заступників міністра фінансів. Фальшивка дозволяла їм здійснити операції на інформаційній платформі АТ "Укртрансгаз" і заволодіти 43,6 млн кубів природного газу", - СБУ.

Спецслужбі вдалося заблокувати проведення операції і попередити заподіяння державі збитків на суму 250 млн грн.

За фактом розпочато кримінальне провадження, тривають слідчі дії.

Читайте також: Головного інспектора митниці на Чернігівщині затримано на систематичному вимаганні, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100