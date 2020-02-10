СБУ запобігла привласненню газу за підробленими документами на суму 250 млн грн

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Оперативники Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ встановили, що зловмисники використовували підроблені документи, нібито підписані одним із заступників міністра фінансів. Фальшивка дозволяла їм здійснити операції на інформаційній платформі АТ "Укртрансгаз" і заволодіти 43,6 млн кубів природного газу", - СБУ.

Спецслужбі вдалося заблокувати проведення операції і попередити заподіяння державі збитків на суму 250 млн грн.

За фактом розпочато кримінальне провадження, тривають слідчі дії.

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