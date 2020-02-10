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10.02.20 17:59

Деякі готелі України відмовляються поселяти громадян Китаю через загрозу коронавірусу, така поведінка неприпустима, - ЦГЗ

До Міністерства охорони здоров'я надійшла інформація про те, що в деяких регіонах України готелі відмовляються поселяти китайців через загрозу коронавірусу.

Деякі готелі України відмовляються поселяти громадян Китаю через загрозу коронавірусу, така поведінка неприпустима, - ЦГЗ

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це повідомив в.о. генерального директора Центру громадського здоров'я МОЗ України Ігор Кузин під час брифінгу.

На його переконання, засоби масової інформації мають заспокоювати громадськість у таких ситуаціях.

"Щоб у нас не породжувати певну ксенофобію стосовно китайської народності. Тому що ми вже маємо деякі повідомлення з областей, де відмовляють таким особам навіть у поселенні в певних готелях", - підкреслив Кузін.

За його словами, така поведінка - неприпустима.

"Це неприпустимо. Основа будь-якого захисту - спокій, раціональне мислення, наголос на певну доказову базу", - заявив Кузін.

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