"Укрзалізниця" призначила 15 додаткових поїздів до 8 Березня

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

"Укрзалізниця закликає всіх охочих скористатися тривалими вихідними з 7 по 9 березня. Для цього Укрзалізниця вже призначила 15 додаткових поїздів і додаткові рейси графікових поїздів. Паралельно з цим вивчається попит для подальшого призначення поїздів у популярних напрямках", - сказано в повідомленні.

Так, додаткові поїзди поїдуть із Києва у Львів, Ужгород, Чернівці (через Івано-Франківськ), Ковель, Жмеринку, Вінницю, Одесу і Кривий Ріг, з Покровська до Харкова, з Одеси в Дніпро, з Кривого Рогу до Одеси, зі Львова в Дніпро й Одесу і з Черкас до Львова.

Також у цей період буде призначено додатковий рейс поїзда № 095/096 Черкаси - Львів.

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