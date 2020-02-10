В окупованому Криму продовжили арешт кримськотатарським ув'язненим у справі "Хізб ут-Тахрір"

Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає Цензор.НЕТ.

Вони будуть під вартою до 15 березня 2020.

"Окупаційний суд знову не взяв до уваги докази сторони захисту, в тому числі, непричетність наших співгромадян до скоєння злочинів, в яких їх звинувачують", - підкреслила вона.

Також суд не взяв до уваги медичні висновки про тяжкість хвороби Джеміля Гафарова і відмовився пом'якшувати йому запобіжний захід. Денісова зазначила, що це є прямою загрозою його життю.

"Вважаю такі дії окупаційної влади прямим порушенням прав громадян України, які закріплені в міжнародних конвенціях, а саме права на справедливий суд, свободу та особисту недоторканність", - повідомила Людмила Денісова.

Крім Джеміля Гафарова, суд продовжив запобіжний захід Ремзі Бекірову, Осману Аріфмеметову, Сейтхалілову Рустему і Фарходу Базарову.

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