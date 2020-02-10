Три особи в цьому епідсезоні померли від ускладнень грипу в Запорізькій області

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила лікар-епідеміолог ДУ "Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ" Любов Акчуріна, передає Цензор.НЕТ.

"У жінки, мешканки Запоріжжя, при обстеженні медики діагностували грип типу А. Жінка мала також велику кількість хронічних захворювань. У лікарню вона потрапила вже у важкому стані", - зазначила лікар-епідеміолог.

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За її словами, жінка звернулася до медиків 26 січня, грип діагностували - 28 січня, а померла вона 5 лютого.

У лабораторному центрі зазначили, що в області триває вакцинація проти грипу. Від початку епідемічного сезону проти грипу вакциновано 21154 особи, за останній тиждень щеплено 16 осіб.

Нагадаємо, в Запорізькій області від ускладнень грипу померла вагітна жінка, дитину медикам вдалося врятувати.