Зеленського закликали терміново втрутитися в ситуацію із забезпеченням школярів підручниками

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у зверненні Національної освітньої асоціації

"Учні українських шкіл із наступного навчального року можуть залишитися без нових підручників. Особливо загрозливою складається ситуація із забезпеченням навчальною літературою учнів "Нової української школи". Без нових підручників вони не зможуть розпочати навчання за новою освітньою програмою. Відсутність засобів навчання фактично перекреслить ініціативи президента й уряду в освітній політиці і зірве низку процесів реформування освітньої системи", - сказано у зверненні до Володимира Зеленського.

У Національній освітній асоціації зазначають, що ситуація з незадовільним забезпеченням школярів навчальною літературою повторюється з року в рік.

"Це наслідок непродуманої і неефективної системи відбору і закупівлі шкільних підручників, яка перейшла у спадок нинішньому керівництву освіти. Конкурс підручників, який проводить державна наукова установа "Інститут модернізації змісту освіти", не є відкритим, прозорим, гласним і справедливим. Цього року некваліфіковані експерти суб'єктивно, з порушенням діючих вимог законодавства відхилили близько десятка проєктів підручників для 3 класу "Нової української школи".

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За підручниками цих авторів вчаться сотні тисяч учнів "Нової української школи". Оскарження в суді непрофесійних і необґрунтованих висновків експертизи призведе до зупинки конкурсу на невизначений термін і несвоєчасної закупівлі шкільних підручників, через що понад 440 тисяч учнів "Нової української школи" не зможуть розпочати навчання", - зазначили в НОА.

Педагоги також звернулися до освітнього відомства із закликом допустити всі представлені на конкурс проєкти підручників до наступного етапу конкурсу та надати можливість виключно вчителям-практикам вибрати якісні підручники.

"Ми переконані, що тільки професіонали, які вчать майбутнє України - наших дітей, можуть вибрати засоби навчання для них, а не 2-3 експерти", - сказано у зверненні.

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Як повідомлялося, голова правління Національної освітньої асоціації Вікторія Войціцька заявила, що проведення експертизи навчальних матеріалів ніяк не впливає на якість підручника і має заборонний характер, оскільки експерти відсікають підручники від школи, замість того, щоб вдосконалити їх своїми рекомендаціями і пропозиціями".



