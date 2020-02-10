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10.02.20 19:01

Ворог від початку доби 4 рази порушив перемир'я, втрат немає, - штаб ООС

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. Противник вів вогонь із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Ворог від початку доби 4 рази порушив перемир'я, втрат немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив два обстріли наших позицій, а саме:

Два ворожі обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

Сьогодні, 10 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає".

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