Семеро дошкільнят потрапили з отруєнням до лікарні на Миколаївщині, поліція проводить розслідування

Про це повідомили правоохоронцям 10 лютого, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Миколаївській області.

Попередньо відомо, що серед постраждалих семеро дітей віком до 15 років, четверо були госпіталізовані, ще трьом дітям медики призначили амбулаторне лікування.

Вознесенським відділом поліції вирішується питання про внесення в ЄРДР кримінального провадження за ч. 1 ст. 325 КК "Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням", що карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

Зараз поліцейські з'ясовують обставини і причини отруєння дітей. Фахівці проводять санітарно-епідеміологічні і лабораторні. Після отримання результатів експертиз ухвалюватимуться подальші процесуальні рішення.

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