Домовленості про обмін утримуваними буде досягнуто в лютому-березні, - Пристайко

Про це глава МЗС України Вадим Пристайко заявив на пресконференції для іноземної преси в Римі, пише Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.

"Ми все ще дотримуємося домовленостей про обмін, і ми сподіваємося, що ми можемо завершити переговори в цьому або наступному місяці", - сказав він.

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Нагадаємо, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127. Пізніше СБУ оприлюднила повний список звільнених українців.

Увечері 29 грудня звільнених українців доставили літаком із Харківської області в київський аеропорт "Бориспіль", де їх зустрів президент України Володимир Зеленський.