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10.02.20 20:51

Зеленський призначив держстипендії 16 чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор, в т.ч. колишній дружині олігарха Оніщенка

Президент Володимир Зеленський призначив державні стипендії 16 чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор.

Зеленський призначив держстипендії 16 чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор, в т.ч. колишній дружині олігарха Оніщенка

Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Розмір стипендій становить три, три з половиною і чотири прожиткові мінімуми.

Стипендії призначено 15 чемпіонам і призерам Паралімпійських та Дефлімпійських ігор, а також бронзовій призерці Олімпійських ігор Анні Різатдіновій.

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Нагадаємо, що в 2017 році Різатдінова народила олігархові Олександру Оніщенкові сина Романа. А у 2018 р. Анна розповідала, що вони з Оніщенком одружилися. Про розлучення з олігархом Різатдінова повідомила в серпні 2019 р.

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