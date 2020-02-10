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10.02.20 21:50

"Є прецедент із відпочинком і квадроциклом. Він втратив мою довіру", - "слуга народу" Мотовиловець пояснив, чому підписався за відставку глави НАБУ Ситника

Народний депутат зі "Слуги народу" Андрій Мотовиловець пояснив чому підписався за відставку глави НАБУ Артема Ситника.

"Є прецедент із відпочинком і квадроциклом. Він втратив мою довіру", - "слуга народу" Мотовиловець пояснив, чому підписався за відставку глави НАБУ Ситника

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Мотовиловець зазначив: "НАБУ і його голова Артем Ситник. Я підписав постанову про його відставку. Це моя позиція і міняти її я не буду.

Робота всього нового антикорупційного органу будується на довірі і бездоганній репутації, достатній для постійного відчуття захисту для бізнесу або чиновників. Так саме почуття захисту коли ти ризикуєш йдучи на співпрацю з НАБУ. Я знаю велику кількість детективів бюро, це чесні та працьовиті хлопці, за ними велике майбутнє. Але давайте повернемося до Ситника. Є рішення суду і прецедент із відпочинком і квадроциклом. Якщо після такого глава органу, покликаного боротися саме з такими проявами, не складає повноваження самостійно - він втратив мою довіру. Тому я і підписав документ.

Доводи, які зараз обговорюються, не витримують критики. Він же з прокурорських, як їм ще відпочивати? Нехай залишиться, все одно нікого замість нього ставити. Мені ці аргументи не підходять. Мій варіант - Андрій Боровик. Хороший варіант. Давайте влаштуємо срач у коментарях".

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