"Є прецедент із відпочинком і квадроциклом. Він втратив мою довіру", - "слуга народу" Мотовиловець пояснив, чому підписався за відставку глави НАБУ Ситника

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Мотовиловець зазначив: "НАБУ і його голова Артем Ситник. Я підписав постанову про його відставку. Це моя позиція і міняти її я не буду.

Робота всього нового антикорупційного органу будується на довірі і бездоганній репутації, достатній для постійного відчуття захисту для бізнесу або чиновників. Так саме почуття захисту коли ти ризикуєш йдучи на співпрацю з НАБУ. Я знаю велику кількість детективів бюро, це чесні та працьовиті хлопці, за ними велике майбутнє. Але давайте повернемося до Ситника. Є рішення суду і прецедент із відпочинком і квадроциклом. Якщо після такого глава органу, покликаного боротися саме з такими проявами, не складає повноваження самостійно - він втратив мою довіру. Тому я і підписав документ.

Доводи, які зараз обговорюються, не витримують критики. Він же з прокурорських, як їм ще відпочивати? Нехай залишиться, все одно нікого замість нього ставити. Мені ці аргументи не підходять. Мій варіант - Андрій Боровик. Хороший варіант. Давайте влаштуємо срач у коментарях".

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