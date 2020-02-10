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10.02.20 22:13

Влада Ірану запросила секретаря РНБО Данілова для розслідування катастрофи літака МАУ

Влада Ірану запросила секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олексія Данілова в Тегеран для спільного розслідування авіакатастрофи літака "Міжнародних авіаліній України".

Влада Ірану запросила секретаря РНБО Данілова для розслідування катастрофи літака МАУ

Як передає Цензор.НЕТ, іранське державне агентство IRNA повідомляє, що секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Шамхані провів телефонну розмову з секретарем РНБО України Олексієм Даніловим.

Шамхані висловив співчуття у зв'язку з катастрофою лайнера і висловив співчуття сім'ям загиблих.

Він запросив свого колегу поїхати до Ірану для спільного розгляду питання і підтвердив, що "проведення технічних оцінок може допомогти завершити справу в експертній і неполітичній обстановці".

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У повідомленні наголошується, що Данілов висловив вдячність Ірану за підтримку експертного розслідування аспектів аварії і закликав до "продовження спільного співробітництва та прискорення доопрацювання справи".

В РНБО поки немає повідомлень із цього приводу.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

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