Російські прикордонники затримали українського дезертира-нацгвардійця

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив кореспонденту Укрінформу начальник пресслужби Східного територіального управління Нацгвардії України (Харків) підполковник Дмитро Образцов.

"Військовослужбовець за контрактом, якого затримали в Росії, проходить службу у військовій частині 3017 і з 15 січня по 29 січня перебував у щорічній основній відпустці без виїзду за кордон. Він повинен був повернутися до військової частини 30 січня 2020 року, але не прибув із відпустки, про що було повідомлено військовому прокурору Харківського гарнізону та призначено службове розслідування", - зазначив Образцов.

За його словами, інформація про затримання від Держприкордонслужби України надійшла 3 лютого: "Є посилання про те, що 22 січня від прикордонної служби ФСБ РФ отримано факсимільним зв'язком повідомлення про затримання за порушення режиму державного кордону РФ громадянина України 1997 р.н. Документи, що засвідчують особу, відсутні".

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Образцов додав, що 28 січня російська сторона повідомила, що стосовно затриманого громадянина України порушено кримінальну справу за ч.1 ст.322 КК РФ "Незаконний перетин державного кордону".

Як стало відомо, справою нацгвардійця займається ДБР.