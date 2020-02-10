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10.02.20 23:08

Дати офіційного візиту Зеленського в США стануть відомі найближчим часом, це буде історичний візит, - Єрмак

Помічник президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак повідомив, що дати офіційного візиту глави української держави в США поки немає, але очікує, що вона може з'явитися найближчим часом.

Дати офіційного візиту Зеленського в США стануть відомі найближчим часом, це буде історичний візит, - Єрмак

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал Україна24.

"Дат, як і раніше, немає. Пан Помпео сказав, що вони повинні з'явитися найближчим часом. Я думаю, що цей візит зміцнив той розвиток українсько-американських відносин, хорошу тенденцію, яка намітилася", - сказав помічник президента.

"Я думаю, що там у них зараз закінчаться всі їхні внутрішні процедури, пов'язані з імпічментом і так далі. Я думаю, що найближчим часом ми повинні отримати дати візиту. І я абсолютно впевнений, що це буде історичний візит президента Зеленського в Сполучені Штати", - додав він.

Єрмак заявив, що "все, що пов'язано з розмовами навколо "Бурісми", втручання у вибори, до нас, до президента Зеленського не має жодного стосунку".

"Це все відбувалося до нас, і ми отримали це у спадок. І та принципова, чесна щира позиція президента, яку він зайняв, я точно знаю, викликає величезну повагу, як зі сторони республіканців, так і з боку демократів", - підкреслив Єрмак.

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