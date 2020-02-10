Рябошапка про запобіжний захід для Кузьменко й Антоненка: Доказів мало, але є ризики

Про це заявив генпрокурор України Руслан Рябошапка в ефірі Свободи слова на ICTV, передає Цензор.НЕТ.

"На момент, коли людям було оголошено про підозру, того обсягу доказів було достатньо. Очевидно, що для того, щоб справу передати в суд, має бути зібрано більше доказів", - підкреслив генпрокурор.

"Щодо запобіжного заходу - там мають бути доведені ризики того, що ці особи не уникатимуть суду і слідства, не впливатимуть на слідчих і свідків, не впливатимуть на докази - не знищать їх. Тому прокурори наполягали на тому, щоб залишити двох фігурантів справи під вартою", - пояснив Рябошапка.

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Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка. Пізніше Печерський суд переглянув запобіжний захід Яні Дугар і змінив її з цілодобового домашнього арешту на нічний.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

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