Ім'я Кличка і його популярність ще можуть принести багато користі для України, - Єрмак

"Моя особиста думка, я вважаю, що Віталій - людина зі світовою популярністю, знана у світі, і вважаю, що ось ця частина його життя не достатньою мірою, скажімо так, зіграла, спрацювала. Я думаю, що його ім'я, його популярність і його слава у світі можуть дуже багато принести Україні в цілому. Я вважаю, що ім'я братів Кличків може принести набагато більше для України", - сказав він в інтерв'ю програмі "Реальна політика з Євгеном Кисельовим" на телеканалі "Україна 24", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Єрмак вказав, що ніколи не приховував своєї думки про Віталія Кличка, з яким знайомий понад 20 років. "Знаю його спочатку як великого спортсмена, знаю, що це мер, якого обрали кияни, і я свою думку ніколи з цього приводу не міняв", - сказав він.

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Помічник Зеленського наголосив, що всі рішення стосовно керівників державних адміністрацій, ухвалює виключно сам президент України.

Він зазначив, що не знає про долю подання на звільнення Кличка з посади голови КМДА від вересня 2019 року. "Але я думаю, що в межах стратегії на місцевих виборах (в Україні в жовтні 2020 року. - Ред.) буде, зокрема, вирішуватися і це питання", - додав Єрмак.

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