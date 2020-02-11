Ворог за добу 5 разів обстріляв позиції українських сил на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.
За даними штабу, противник вів вогонь по позиціях українських сил із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Два ворожі обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:
- поблизу Красногорівки - зі стрілецької зброї;
- неподалік Павлополя - зі станкового протитанкового гранатомета - 5 пострілів.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив три обстріли позицій ЗСУ, а саме:
- у районі Оріхового - зі станкового протитанкового гранатомета - 4 постріли;
- поблизу населеного пункту Хутір Вільний - з ручного протитанкового гранатомета;
- неподалік Новолуганського - з автоматичного станкового гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї.
"Учора, 10 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських захисників не було", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що від початку поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.
За поточну добу втрат немає.