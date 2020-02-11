Тисячу будинків, пошкоджених унаслідок обстрілів РФ, планують відновити на Донеччині, - ОДА

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Донецької ОДА, про це йшлося під час робочої наради з питань відновлення житлових будинків, які були пошкоджені внаслідок бойових дій.

За словами заступника очільника області Вадима Філашкіна, на 2020 рік головою облдержадміністрації в цьому напрямку роботи поставлено завдання відновити не менш ніж 1000 житлових будинків, що постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни.

"Для цього у нас з вами є все – і матеріальні ресурси у вигляді матеріальних резервів всіх рівнів, і виконавці відновлювальних робіт, яких нам обіцяє надати Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Залишається тільки працювати – постійно і планово", – зауважив Філашкін.

Читайте: У прокуратурах Донецької та Луганської областей створили спецуправління з військових злочинів

За даними, зібраними департаментом з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи облдержадміністрації, налічується 886 будинків, де існує можливість безпечного проведення відновлювальних робіт та які можна відновити силами особового складу ДСНС України. Лише військово-цивільна адміністрація Торецька надала інформацію, що пошкоджений житловий фонд у місті відсутній.

Облдержадміністрація заручилася підтримкою керівництва Державної служби України з надзвичайних ситуацій у частині виділення необхідної чисельності особового складу ДСНС для проведення відновлювальних робіт.