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11.02.20 09:07

У МЗС РФ заявили про загрозу зриву нормандського саміту в квітні

Зустріч лідерів країн "нормандської четвірки" в квітні під загрозою зриву.

У МЗС РФ заявили про загрозу зриву нормандського саміту в квітні

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Известия", про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко в інтерв'ю "РИА Новости", опублікованому 11 лютого.

За його словами, з вимог так званого "Паризького пакету" на сьогодні виконано лише обмін утримуваними особами.

"Поки з цього списку відбувся тільки обмін утримуваних осіб. Решта не виконано. Поведінка українців в Контактній групі і заяви, що звучать з Києва, викликають сумнів у тому, що до квітня це вдасться здійснити", - сказав Руденко.

Він також зазначив, що про дату наступної зустрічі "четвірки" неможливо говорити без прогресу у виконанні "Паризького пакету".

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При цьому глави МЗС країн "четвірки" мають узяти участь на щорічній конференції з безпеки в Мюнхені 14-16 лютого. Руденко сказав, що офіційного запрошення про проведення зустрічі міністрів на полях заходу російській стороні не надходило.

Нагадаємо, зустріч лідерів "нормандської четвірки" (Німеччини, Росії, Франції та України) відбулася в Парижі 9 грудня 2019 року після трирічної перерви.

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