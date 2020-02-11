Найближчим часом буде вироблено логічний алгоритм зарплат топчиновників, - Разумков

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив спікер Ради Дмитро Разумков.

Відповідаючи на запитання, чи влаштовує його український уряд, Разумков сказав: "Я думаю, що як і в будь-якій іншій команді, є також помилки, є прорахунки... І в роботі парламенту також є помилки, я про це теж відверто кажу. Головне - ці помилки визнавати, виправляти, а не говорити на чорне - біле, і, розуміючи, що ти помилився, доводити всьому світу, що ти маєш рацію".



За його словами, роботу уряду і парламенту має оцінювати суспільство.

Говорячи про можливі кадрові пропозиції від уряду, він зауважив, що "станом на сьогодні таких подань від уряду поки що до Верховної Ради не надходило".

"Станом на сьогодні ми не долучалися до цього процесу співбесід, які відбуваються на рівні Кабінету міністрів", - сказав очільник парламенту.

Крім того, відповідаючи на запитання щодо зарплат топчиновників, спікер висловив думку, що "найближчим часом буде опрацьовано якийсь логічний алгоритм зарплат чиновників топрівня".

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