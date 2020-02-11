За минулий тиждень найманці РФ 21 раз перешкоджали пересуванню патрулів ОБСЄ на Донбасі, - СЦКК

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС у Facebook, про це повідомляє українська сторона СЦКК.

Повідомляється, що третину відмов та затримок у доступі до непідконтрольних урядові України територій було зафіксовано на блокпості біля населеного пункту Верхньошироківське (кол. Октябр) на півдні Донецької області.



Крім того, у щоденному звіті СММ ОБСЄ від 10 лютого 2020 року оприлюднено інформацію ще про три випадки відмови патрулю Місії у проїзді на непідконтрольну урядові України територію через блокпост біля населеного пункту Верхньошироківське. Зазначається, що за спостереженнями представників СММ, інші цивільні транспортні засоби вільно проїжджали через блокпост в обох напрямках.

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Крім того, 8 лютого БПЛА СММ середнього радіуса дії зазнавав дії перешкод сигналу (за оцінкою, через ймовірне глушіння) під час польоту над районами поблизу того ж таки Верхньошироківського.

"Такі дії можуть мати за мету приховати заборонену діяльність збройних формувань Російської Федерації, зосередження, пересування або підготовку військ", - зазначили в СЦКК.

Українська сторона СЦКК наголошує, що дії із перешкоджання виконання представниками СММ ОБСЄ мандата Місії є неприпустимими.





