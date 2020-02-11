Гарячу лінію щодо запобігання домашньому насильству запустили в тестовому режимі, - Дубілет

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет.

"Ми запустили гарячу лінію щодо запобігання домашньому насильству. Номер 1547", - йдеться в повідомленні.

За його словами, проєкт дуже важливий, адже за даними ООН, кожна шоста жінка в Україні пережила принаймні одну з форм насильства протягом останніх 12 місяців.

"Від 1 до 3 млн дітей в Україні стають свідками або жертвами домашнього насильства. Мій заступник Юлія Гусєва, яка координує проєкт, періодично розповідає мені історії тих, хто звернувся на лінію. Кров холоне в жилах!" - розповів Дубілет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За місяць у Києві зареєстрували 3 тисячі випадків домашнього насильства, - КМДА

"Мені подобається, що ми запустили цей проєкт за новим принципом — на спільній платформі. Завдяки цьому ми запустили лінію досить швидко та заощадили близько 25 млн грн бюджетних коштів, які спочатку планували витратити на створення окремого кол-центру", - додав він.

Крім того, Дубілет повідомив, що проєкт перебуває на перетині відразу кількох міністерств. Саме такі проєкти, у яких потрібне залучення різних команд, є найскладнішими в Кабміні, але й найбільш ефективними.

Зараз лінія працює в тестовому режимі.