Чутки про відставку Богдана - це тільки початок зміни команди Зеленського. У лютому-березні ми будемо свідками відставки уряду, - Луценко

Про це він заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Я не чув прізвищ, але вмію аналізувати. Андрій Богдан дійсно виконав величезний масив роботи: створив базис для президента Зеленського, заклав певні принципи і форми роботи. Однак, в ході цього процесу з'явилося безліч незадоволених. Як в Офісі, рідної фракції і партії, уряді, так і в суспільстві. І навіть за кордоном. Така доля будь-якої людини, яка щось робить з повною енергією і переконана у своїй правоті. Так завжди буває. І, напевно, не секрет, що саме Богдан пропонував кандидатуру пана Рябошапки для затвердження президентом", - зазначив Луценко.

"Я входжу в ділянку припущень. Я сказав те, що я знаю. А тепер скажу те, що чую. Пан Єрмак, який пропонує менш емоційну і менш дратівливу форму і методи роботи президента, може бути заміною Андрію Богдану. Схоже, що це саме зміна не тільки облич, а й формату. Відповідно, цілком можлива і зміна Генпрокурора. Якого - незважаючи на всі передвиборчі заяви - хочуть бачити на 100% своїм. Думаю, що протягом лютого ми отримаємо відповіді на ці питання", - переконаний політик.

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"Більш того, я вважаю, що це тільки початок процесу зміни команди президента. Думаю, що в районі лютого-березня ми будемо свідками ще і відставки уряду. До якого у мене, як не дивно, навіть більше претензій, набагато більше претензій, ніж до роботи правоохоронних органів. Тому що робота правоохоронного блоку має свої плюси і мінуси. З чимось я згоден, з чимось - не дуже, але насправді це консервативний орган, який покликаний не просто саджати, а саджати за законом. І в реальному житті такі речі не робляться ні навесні, ні до осені, ні взагалі до якоїсь дати. Це серйозна рутинна робота. А з огляду на затіяні чистки прокурорів, які на 90% перетворилися на чистку професіоналів, чекати серйозних результатів просто неможливо", - резюмував Луценко.

Повний текст інтерв'ю з Юрієм Луценком "Джуліані відкрито вимагав, щоб я порушив кримінальну справу проти Байдена в Україні" читайте за ПОСИЛАННЯМ.