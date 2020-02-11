Заборону російських соцмереж і медіа в Україні потрібно продовжити, - Бородянський

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "РБК-Україна".

Навесні цього року заборона російських соцмереж і окремих медіа припиняє діяти.

Бородянський заявив, що не ініціюватиме відновлення доступу до російських медіа та соцмереж.

"Я вважаю, що треба продовжувати заборону, тут навіть немає ніякої дискусії", - зауважив він.

Крім того він заявив, що обов'язково порушуватиме питання про продовження заборони.

Раніше Володимир Зеленський під час передвиборчої кампанії заявив, що українська влада нічого не домоглася, заборонивши доступ до російських соціальних мереж.

Нагадаємо, 16 травня 2017 року, п'ятий Президент Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про запровадження санкцій проти російських соціальних мереж. Згідно з указом Президента №133/2017, обмежувальні санкції передбачають заборону інтернет-провайдерам надавати послуги з доступу до ресурсів Mail.ru, "Вконтакте", "Однокласники". Санкції також введені проти ТОВ "Яндекс", російських компаній - розробників антивірусів "Лабораторія Касперського" і "Доктор Веб".

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