Вітренко заявив про порушення трудового законодавства через невиплату премії: Якщо компанія уклала договір з працівником, вона має його виконувати

Про це йдеться у фейсбуці топменеджера, передає Цензор.НЕТ.

"Майже тиждень тому, минулої середи, я звернувся до голови правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва із заявою щодо невиконання "Нафтогазом" трудових контрактів та порушення трудового законодавства. На жаль, ці порушення дотепер не були виправлені, і, як про це було попереджено у заяві, від сьогодні я вимушений на це реагувати. Оскільки наступний розвиток подій може призвести до публічного розголосу, я публікую цю заяву, аби запобігти маніпуляціям та хибним інтерпретаціям. Якщо українці проти нерівності у доходах, а держава фактично відмовляється забезпечувати справедливий розподіл матеріальних благ, то я пропонував політичному керівництву країни поділити всі зароблені моєю командою гроші порівну між усіма громадянами України. Ця пропозиція залишається без відповіді", - заявив Вітренко.

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"Якщо компанія уклала трудовий договір з працівником, вона має його виконувати. Рішення Наглядової ради, лист прем’єр-міністра, можливі непрозорі домовленості між владою та керівником компанії мають меншу юридичну силу, ніж підписаний трудовий контракт і Кодекс законів про працю. Якщо уряд має сумніви щодо справедливості заробітної плати в державних компаніях, то він має це питання з’ясовувати з тими, хто ці зарплати встановлював. На це в нього було достатньо часу і повноважень. Затримати виплату зарплати - це не вирішити проблему, а приховати її. Суспільство має знати, наскільки справедливими були премії за перемогу в Стокгольмському арбітражі. З огляду на резонанс, який спричинило це питання, Уряд або призначена ним Наглядова рада компанії мали б пояснити людям, яким був вклад у цю перемогу конкретних працівників компанії. Якщо це не робиться, то виникає підозра, що окремі посадові особи хочуть паразитувати на досягненнях інших", - пояснив свою позицію Вітренко.

"Високопосадовці спеціально скидають докупи всі питання щодо зарплат у державному секторі - щоб приховати свою невідповідність займаній посаді", - акцентував він.



"Сутність роботи, а відповідно і оцінка ефективності та принципи винагороди, політиків (включно з міністрами, їхніми заступниками, депутатами), держслужбовців (професійних чиновників), політичних призначенців у державних компаніях (це коли політики та їхні спонсори призначають туди "своїх" людей) та професійних бізнесменів кардинально відрізняється. Зарплату політиків дійсно логічно порівнювати із середньою зарплатою їхніх виборців, з коригуванням на різницю у вартості життя у різних містах та необхідністю виконувати представницьку функцію. І премія для політиків - це підтримка виборцями їхніх поглядів та владних амбіцій, а не гроші. У нас же навіть до уряду ставлення не як до політиків, а як до менеджерів середнього рівня. Зарплати чиновників і політичних призначенців у держкомпаніях мають передусім відповідати їхньому рівню кваліфікації та умовам праці, переважно складаючись з фіксованої частини. За видатні досягнення вони мають отримувати підвищення по службі і державні нагороди, включно з матеріальною винагородою. Те саме стосується військових та інших, хто отримає гроші з держбюджету. А зарплати бізнесменів, роботою яких є максимізація прибутків для держкомпаній, при чому, коли ці прибутки НЕ залежать від підвищення тарифів українцям, мають передусім залежати від фінансового результату, який вони забезпечують. І вони не мають обмежуватися — чим більше вони таким чином заробляють для держкомпаній, тим більші мають отримувати зарплати, включно з преміями. Це просто наша велика біда, що в нас це все змішано. Влада має передусім думати, як мотивувати людей ефективно працювати і створювати можливості для того, щоб люди більше заробляли. Держава і так отримує левову частку від доходів громадян та компаній, особливо державних компаній. Забирати чесно зароблене і "ділити" заради "народної" підтримки, замість того, щоб підвищувати рівень життя людей за рахунок проведення успішних європейських реформ - ми це вже проходили у 20-30-х роках минулого століття за совєцької влади і ми маємо пам’ятати, до чого це веде", - зазначив Вітренко.

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"Перемога у Стокгольмському арбітражі має бути символом успішної боротьби проти колоніальної політики Росії. Вона має надихати на таку боротьбу українців та показувати всьому світові, що правда на боці України, і що ми можемо перемагати такого сильного супротивника. Влада має максимально мотивувати громадян на таку боротьбу, оскільки це є питанням незалежності держави. Штучно створений і постійно роздмухуваний "скандал" з преміями - це свідомі дії тих, хто хоче не боротися, а капітулювати, і повернутися до часів, коли Україну грабували васали Кремля", - резюмував Вітренко.







