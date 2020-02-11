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11.02.20 10:13

Мінкультури готує програму обміну молоддю між областями України

У Кабінеті міністрів готують на другу половину року програму обміну молоддю між областями на 100 тисяч осіб.

Мінкультури готує програму обміну молоддю між областями України

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "LB.ua", про це заявив заступник міністра культури, молоді і спорту Олексій Сивирин.

"Цього року ми будемо реалізовувати найбільшу в історії Східної Європи програму внутрішньої мобільності молоді. Це буде програма обміну молоддю між різними регіонами. Протягом літа, осені і початку зими близько 100 тисяч молодих людей віком від 14 до 21 року отримають можливість поїхати з одного регіону в інший", - розповів він.

За його словами, плануються п'ятиденні програми, які будуть складатися з модулів: волонтерство, неформальна освіта, ознайомлення з культурою області, яка приймає, тощо.

Реєстрація на програму буде відкрита на спеціальному сайті, який ще розробляють. Вона може початися в березні.

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