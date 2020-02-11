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11.02.20 10:37

Дату евакуації українців із провінції Хубей буде визначено після підписання охочими покинути Китай інформованої згоди, - Скалецька

Дату евакуації українців із китайської провінції Хубей у зв'язку зі спалахом коронавірусу буде визначено після того як усі охочі залишити Китай підпишуть форму інформованої згоди, повідомила міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

Дату евакуації українців із провінції Хубей буде визначено після підписання охочими покинути Китай інформованої згоди, - Скалецька

"Підготували форму інформованої згоди, яку потрібно підписати, щоб зайти на борт (літака. – Ред.) і бути евакуйованими. Лише після підписання цієї згоди ми можемо розуміти, скільки осіб буде евакуйовано, і зможемо говорити про день (евакуації. – Ред.)", - сказала вона на брифінгу у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За її словами, дата евакуації також залежатиме від готовності України прийняти евакуйованих і забезпечити нерозповсюдження вірусу.

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"Ми вивчаємо можливості (медичних. – Ред.) закладів, які можуть бути готові гарантувати безпеку і захист всього населення від можливого поширення вірусу", - сказала вона.

Скалецька уточнила, що нині в провінції Хубей перебувають приблизно 80 українців, 50 з яких підписали необхідні для евакуації документи.

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