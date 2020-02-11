На відміну від порохоботів, мене не хвилює рейтинг Зеленського. Я хочу, щоб Україна рухалася до кращого життя навіть із президентом, проголосованим не мною, - Луценко

Про це він заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"У мене жодної зловтіхи. На відміну, напевно, від багатьох порохоботів, мене не хвилює підвищення чи зниження рейтингу Зеленського. Для мене константа - ми житимемо з обраним президентом 5 років. Незалежно від його рейтингу. І мені б дуже хотілося, щоб це не було 5 років очікування наступного президента. Мені б хотілося, щоб цей президент хоча б частково реалізував свої обіцянки своїм виборцям. Я голосував за Порошенка, я не дуже вірю в обіцянки Зе-команди. Але я не хочу 5 років жити лише тим, що щоранку дізнаюся новий косяк депутата або міністра, а до вечора розумію, що і це ще не біда", - зазначив Луценко.

"Скажу ось що: мені в моєму житті пощастило. Воно в мене, звичайно, було більше схоже на американські гірки - вгору-вниз. Але пощастило, що я пройшов усі необхідні посади для того, щоб розуміти реалії життя і вміти їх аналізувати. Я був майстром і головним конструктором на 6-тисячному заводі. Я був віцегубернатором з економіки, заступником міністра науки і технології, помічником прем'єра. Був польовим командиром "України без Кучми". Був польовим командиром двох Майданів і Міністром внутрішніх справ, провів 2,5 року у в’язниці. Був керівником більшості в парламенті, Генеральним прокурором. Навчався, сперечався і співпрацював із сотнями людей. Прочитав тисячу книг. Ось чому я смію радити. Бо в мене є досвід помилок і перемог. І доволі великий масив інформації. Крім того, я смію радити, бо вважаю, що живу в країні Україна, а не в країні Зеленського. Це президент моєї країни. Я голосував за іншого. Але Зеленський - президент моєї країни. І я хотів би, що ця країна, навіть із президентом, проголосованим не мною, рухалася до кращого життя", - резюмував Луценко.

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Повний текст інтерв'ю Юрія Луценка: "Джуліані відкрито вимагав, щоб я порушив кримінальну справу проти Байдена в Україні" читайте за посиланням.