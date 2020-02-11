На випадок спалаху коронавірусу в Україні в лікарнях є понад 5,5 тис. місць і майже 500 апаратів ШВЛ, - Скалецька

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua, про це вона повідомила на брифінгу в Кабінеті міністрів у вівторок.

"На сьогодні в інфекційних лікарнях є понад 5500 ліжок, де ми можемо забезпечити перебування і лікування наших пацієнтів в разі виявлення у них інфекційних захворювань", - повідомила міністерка.

Скалецька зазначила, що у більшості пацієнтів перебіг хвороби доволі простий - лихоманка, нежить, кашель. Але приблизно у чверті хворих може розвинутися ускладнення дихання, гостра пневмонія.

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"Для таких осіб в деяких випадках необхідно застосовувати штучну вентиляцію легенів. На сьогодні в українських лікарнях [таких апаратів] є майже півтисячі - 450-480. Плюс є ще додаткові маски для вентиляції легенів. Тобто в разі великої кількості осіб, у яких будуть розвиватися ускладнення, у нас є готовність", - сказала вона.

Найближчим часом очікується евакуація близько 50 громадян України з провінції Хубей, де розташований епіцентр епідемії.

Нагадаємо, що за останню добу в Китаї зареєстрували майже 2500 нових випадки зараження. Від коронавірусу на материковому Китаї померли вже більш як 1000 осіб, 108 з них померли 10 лютого.