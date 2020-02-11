Ми 100% будемо когось втрачати ", - Зеленський визнав наявність конфліктів у його команді, які заважають працювати. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Є конфлікти. Вони заважають працювати. Я завжди проти таких конфліктів, бо в них немає переможців, і не буває нічиїх. На жаль. Тому ми втрачаємо або час, або втрачаємо людей. А всі, хто працюють в Офісі, вони всі професійні люди. Тобто ми сто відсотків когось будемо втрачати. ​​Тому що ти не можеш жити в постійному конфлікті. Ось і все", - сказав він.

Зеленський також зазначив, що він працює не тільки з тими людьми, яким довіряє.

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"Просто це трохи різні питання, - з ким я працюю і кому довіряю. Якщо ми говоримо, з ким я працюю, то в Офісі президента у мене є дві-три людини, яких я знаю давно. З іншими ми почали працювати або протягом виборчої кампанії, або після того, як перемогли, познайомилися, або ці люди, коли ще нас не було, працювали тоді в Адміністрації Президента", - пояснив він.

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Глава держави навів приклад, що в нинішньому Кабінеті міністрів був єдиний міністр, яку він знав з університетських часів - ексміністр розвитку громад і територій Альона Бабак, і то її, за словами Зеленського, не можна було назвати "його людиною".

"Після університету я її не бачив. Тобто це не моя людина. Ми просто вчилися в одному виші, тому ми знали одне одного", - додав він.

Говорячи про довіру, президент розповів, що він довго не довіряє людям, але потім, коли вже довірив людині, ніхто не може його переконати, що це не та людина, яка "чимось займається поганим, недобрим".

"Я дуже складно розлучаюся з людьми, дуже складно", - підкреслив він.

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Нагадаємо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Андрій Богдан вирішив піти у відставку з поста керівника Офісу президента України.